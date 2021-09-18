Латвія посилила умови для в’їзду туристів із України

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Flickr / Anemone Nemorosa

Уряд Латвії вніс Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров’я населення. Це означає, що правила в’їзду для українців посилилися.

Про це повідомляє посольство України в Латвії у своєму Facebook.

«В’їзд до Латвійської Республіки з 18.09.2021 без поважної причини, в тому числі з метою туризму дозволено лише громадянам України, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії, а також мають COVID-сертифікати, які отримано у мобільному додатку «Дія» з QR-кодом для їх перевірки та є сумісними з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці», — йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначають, що якщо СOVID-сертифікат у «Дії» некоректно відображається, то його варто перезавантажити або оновити. Туристи з такими сертифікати звільняються від обов’язкового 10-денного карантину.

Без сертифікату в’їзд у Латвію з метою туризму заборонений, лише для транзиту.