Регулятор США рекомендує вводити бустерну дозу Pfizer людям, старшим за 65 років

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Sean Gallup / Staff

Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) рекомендувало вводити третю дозу вакцини Pfizer людям, старшим за 65 років.

Про це пише Axios.

Також експерти вирішили, що бустерну дозу можна вводити і людям з груп ризику. Водночас вони не схвалили третє щеплення для молодших американців.

«Не зрозуміло, чи потрібно стимулювати всіх, крім тієї частини населення, яка явно буде схильна до високого ризику серйозних захворювань», — сказав під час зустрічі фахівець з інфекційних захворювань Майкл Курілла.

Рішення FDA не є обов’язковими, але вони можуть підірвати план адміністрації президента США Джо Байдена, який хоче зробити третю дозу доступною для всіх американців.