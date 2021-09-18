Регулятор США рекомендує вводити бустерну дозу Pfizer людям, старшим за 65 років
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) рекомендувало вводити третю дозу вакцини Pfizer людям, старшим за 65 років.
Про це пише Axios.
Також експерти вирішили, що бустерну дозу можна вводити і людям з груп ризику. Водночас вони не схвалили третє щеплення для молодших американців.
«Не зрозуміло, чи потрібно стимулювати всіх, крім тієї частини населення, яка явно буде схильна до високого ризику серйозних захворювань», — сказав під час зустрічі фахівець з інфекційних захворювань Майкл Курілла.
Рішення FDA не є обов’язковими, але вони можуть підірвати план адміністрації президента США Джо Байдена, який хоче зробити третю дозу доступною для всіх американців.
- 13 вересня науковці американського Управління з продовольства та медикаментів (FDA) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) виступили проти використання бустерних доз для щеплення всього населення.
- Водночас FDA дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.