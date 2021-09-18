Українські прикордонники за ніч затримали 14 нелегальних мігрантів на кордоні з Угорщиною та Польщею

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МВС

За одну добу прикордонники Мукачівського та Львівського загонів затримали 14 громадян Афганістану, Банґладеш, Гвінеї, Сенегалу, Сирії, Ємену та Марокко, які намагалися незаконно потрапити до України.

Нелегалів помітив місцевий житель і сповістив про це військовослужбовців, пише МВС.

Спершу чотирьох нелегальних мігрантів затримали прикордонники відділу «Косино». Жодних з них не мав при собі документів, але троє повідомили, що є громадянами Афганістану, а ще один назвався громадянином Банґладеш.

Пізніше наряд відділу «Лужанка» зупинив BMW, на якому українець перевозив ще чотирьох афганців, які також хотіли нелегально потрапити в Україну.

Також у населеному пункті Виноградів правоохоронці виявили двох громадян Сирії, одного громадянина Ємену та ще одного — Марокко. Разом з ними перебував провідник-українець. Іноземці незаконно перебували в Україні та мали намір надалі незаконно потрапити до країн ЄС.

У ту ж ніч прикордонники відділу «Смільниця» Львівського загону зупинили Hyundai, за кермом якого був громадянин Єгипту (має посвідку на постійне проживання в Україні). Він перевозив до України двох іноземців без документів.

На затриманих склали протоколи за статтею «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

З пособниками уже матиме справу Нацполіція, оскільки у їхніх діях є ознаки правопорушення за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».