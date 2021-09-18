Службова недбалість ужгородського посадовця завдала державі мільйон гривень збитків

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МВС України / Facebook

Поліцейські повідомили про підозру експосадовцю Ужгородської міської ради, оскільки його службова недбалість призвела до понад мільйона гривень збитків для держави.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Службова недбалість посадової особи призвела до понад одного мільйона гривень збитків.

«Підозрюваний не перевірив у визначеному законом порядку достовірність та можливість включення земельних ділянок до переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають продажу на аукціоні та вільні від забудови», — зазначає слідство.

Річ у тім, що на цій території розташований декоративний басейн, що є невід’ємною частиною комплексу Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру.

Однак попри заборону проведення аукціонів щодо земель, які використовують підприємства у сфері культури та мистецтва, їх було продано двом особам.

Таким чином дії колишнього керівника департаменту Ужгородської міської ради завдали державі збитків на суму понад 1,1 мільйона гривень.