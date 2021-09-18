Китай успішно завершив першу пілотовану місію
- Автор:
- Софія Телішевська
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Троє китайських космонавтів, яких першими відправили на орбіту для будівництва космічної станції, завершили свою тримісячну місію і безпечно повернулися на Землю.
Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
Капсула пілотованого космічного корабля «Шеньчжоу-12» приземлилася на посадковий майданчик «Дунфен» в автономному районі Внутрішня Монголія, Північний Китай.
На борту капсули перебували космонавти Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо.
У Китаї заявили, що перший пілотований космічний політ в рамках місії з будівництва китайської космічної станції увінчався повним успіхом.
За три місяці роботи екіпаж двічі працював поза межами корабля, провів серію експериментів в області космічної науки і технічні випробування.
Також астронавти тестували ключові технології для будівництва та експлуатації космічної станції, що стосуються довготривалого перебування космонавтів.
«Успіх пілотованого космічного польоту «Шеньчжоу-12» заклав міцну основу для майбутнього будівництва та експлуатації китайської космічної станції», — резюмує видання.
- Китай будує свій аналог Міжнародної космічної станції. МКС завершить роботу у 2024 році. Китай планує розгорнути свою станцію вже до 2022 року. 29 квітня на орбіту вивели основний модуль Tianhe майбутньої станції. КНР запустить ще 11 ракет для добудови.