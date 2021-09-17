У США регулятор не підтримав бустерну вакцинацію препаратом Pfizer
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) не підтримало бустерну вакцинацію препаратом Pfizer.
Голосування стосувалося вакцинації людей у віці від 16 років і старше, пише Reuters.
Так, 16 членів управління були проти введення додаткової дози вакцини, і тільки двоє підтримали цю пропозицію,.
Науковці FDA визначили, що бустерна доза Pfizer не потрібна для захисту від COVID, хоча вона і покращує імунітет.
У звіті також сказано, що зниження ефективності вакцини Comirnaty в боротьбі з мутованим штамом «Дельта» досі не доведено.
- 13 вересня науковці американської Адміністрації з контролю за продуктами та ліками (FDA) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) виступили проти використання бустерних доз для щеплення всього населення.
- Водночас FDA дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.