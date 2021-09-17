Вашингтон назвав помилкою останній ракетний удар по Афганістану, де загинуло сім дітей

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Удар армії США із застосуванням дрону в останні дні евакуації американських військ із Афганістану був помилковим і призвів до загибелі цивільних людей, які зовсім не становили загрози .

Про це заявив генерал армії США Кеннет Маккензі на брифінгу 17 вересня, передає CNN.

Таким чином він спростував попередні заяви американського командування, що дрон вдарив по цілі, пов’язаній із екстремістським угрупованням «Ісламська держава – Хорасан».

«10 цивільних, зокрема близько семи дітей, трагічно загинули внаслідок того удару. Більш того, ми наразі вважаємо малоймовірним, що цей автомобіль або загиблі мали стосунок до «ІДІЛ-Х», — заявив він.

Раніше зазначалось, що розвідка спостерігала за цим автомобілем протягом восьми годин й допускала, що він міг бути пов’язаним з терористичним угрупуванням.

Відтак Маккензі приніс вибачення сім’ям загиблих і назвав себе відповідальним за удар і його наслідки.

«Цього удару було завдано на основі повної впевненості, що він зможе запобігти безпосередній загрозі нашим військовим та людям, яких евакуйовували з аеропорту, але це було помилкою», — сказав він.

За словами Маккензі, Пентагон наразі консультується щодо репарацій сім’ям убитих.