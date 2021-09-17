РНБО запустила систему моніторингу олігархів з «унікальною системою захисту даних»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. Її розробка була необхідна в рамках закону про олігархів, який готується до другого читання.

Про це повідомив секретаря РНБО Олексій Данілов за результатами засідання.

«Апарату РНБО було поставлено ​​завдання розробити систему моніторингу, і сьогодні нам прозвітували, що система розроблена і введена в експлуатацію в серпні 2021 року. Сучасна інформаційно-аналітична система, яка має третій, найвищий рівень складності», — зазначив Данілов.

Система здатна у процесі роботи моніторити усіх людей, які після ухвалення закону про олігархів потраплять у реєстр.

За словами Данілова, ця система може працювати як із відкритими документами, для службового користування, так і з секретними.

«Таких систем в нашій країні майже немає. Це перша система з таким захистом. Вона побудована таким чином, щоб у разі ухвалення у Верховній раді закону, ми відразу могли відреагувати на всі ті питання, які перед нами поставить законодавець», — додав секретар РНБО.

Інших деталей про особливості роботи реєстру він не розповів.