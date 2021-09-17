РНБО запустила систему моніторингу олігархів з «унікальною системою захисту даних»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. Її розробка була необхідна в рамках закону про олігархів, який готується до другого читання.
Про це повідомив секретаря РНБО Олексій Данілов за результатами засідання.
«Апарату РНБО було поставлено завдання розробити систему моніторингу, і сьогодні нам прозвітували, що система розроблена і введена в експлуатацію в серпні 2021 року. Сучасна інформаційно-аналітична система, яка має третій, найвищий рівень складності», — зазначив Данілов.
Система здатна у процесі роботи моніторити усіх людей, які після ухвалення закону про олігархів потраплять у реєстр.
За словами Данілова, ця система може працювати як із відкритими документами, для службового користування, так і з секретними.
«Таких систем в нашій країні майже немає. Це перша система з таким захистом. Вона побудована таким чином, щоб у разі ухвалення у Верховній раді закону, ми відразу могли відреагувати на всі ті питання, які перед нами поставить законодавець», — додав секретар РНБО.
Інших деталей про особливості роботи реєстру він не розповів.
- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про деолігархізацію № 5599. Десять нардепів проголосували за, а один проти — член фракції «Голос» Сергій Рахманін. Утрималось — нуль.
- Згідно з рішенням комітету, Верховній Раді рекомендували розглядати законопроєкт за новою спецпроцедурою, коли у депутатів немає права внести свої правки в залі парламенту.