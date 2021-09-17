У Каліфорнії кутають у ковдру секвою «Генерал Шерман» — так хочуть захистити найбільше дерево у світі від пожежі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Каліфорнії пожежники загортають стародавні дерева у вогнестійкі ковдри з алюмінієм, аби полумʼя, яке охопило національний парк «Секвоя», не знищило їх. Кутають і дерево «Генерал Шерман» — найбільший і найважчий живий організм на планеті.
Про це повідомляє BBC.
Посадовці побоюються, що вогонь протягом декількох годин може досягти Гігантського лісу, де ростуть найбільші дерева світу. Загалом у лісі близько двох тисяч секвой, в тому числі 83-метрове дерево «Генерал Шерман», найбільше за діаметром дерево на Землі, вік якого становить близько 2 500 років. Його висота може досягати 100 м, маса оцінюється в 1 910 кг.
Експерти кажуть, що дерева секвої дуже вогнестійкі і еволюціонували, щоб вижити у вогні.
Пожежі у парку тривають вже тиждень. Їх намагаються загасити понад 350 пожежників, а також вертольоти і водоскидні літаки. Рятувальники огортають дерева алюмінієвою фольгою, щоб захистити їх.
- У вересні 2020 року в США спалахнули масштабні лісові пожежі. Займання спостерігалися в девʼяти західних штатах, найсильніші — в Орегоні та Каліфорнії. Вони випалили понад мільйон гектарів землі та знищили тисячі будинків, загинули десятки людей. Дим від них було видно з космосу, а небо над містами стало багряним.