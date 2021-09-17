ЦПК: Верховний суд вирішив поки що не звертатися до КСУ щодо скасування судової реформи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Верховний суд вирішив поки що не звертатися до Конституційного суду з приводу перевірки на конституційність закону про очищення Вищої ради правосуддя.
Про це у своєму Facebook повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».
«Отже, сьогодні відбувся Пленум Верховного суду, на якому судді обговорювали подання в КСУ щодо скасування судової реформи. Є проміжний позитивний результат — подання таки не було зроблено, тож ще можливо врятувати судову реформу», — зазначили там.
Судді Верховного суду вирішили перенести пленум на 8 жовтня. У цей час, за словами голови ВСУ Валентини Данішевської, триватимуть перемовини з владою щодо формату роботи Етичної ради, яка має очистити ВРП, та необхідних змін до судової реформи.
- 13 вересня Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 із 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу.
- До Етичної ради мають увійти шість осіб — трьох представників пропонує Рада суддів України, а ще трьох — міжнародні організації. 10 вересня міжнародні організації запропонували шість своїх експертів.
- До цього Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя.