ЦПК: Верховний суд вирішив поки що не звертатися до КСУ щодо скасування судової реформи

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховний суд вирішив поки що не звертатися до Конституційного суду з приводу перевірки на конституційність закону про очищення Вищої ради правосуддя.

Про це у своєму Facebook повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

«Отже, сьогодні відбувся Пленум Верховного суду, на якому судді обговорювали подання в КСУ щодо скасування судової реформи. Є проміжний позитивний результат — подання таки не було зроблено, тож ще можливо врятувати судову реформу», — зазначили там.

Судді Верховного суду вирішили перенести пленум на 8 жовтня. У цей час, за словами голови ВСУ Валентини Данішевської, триватимуть перемовини з владою щодо формату роботи Етичної ради, яка має очистити ВРП, та необхідних змін до судової реформи.