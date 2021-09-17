Британський гурт Bring Me the Horizon презентував кліп, який знімали в Києві

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Британський рок-гурт Bring Me the Horizon презентував кліп, який зняли у Києві. У відео звучать фрази українською: «Сучий потрох», «Що ми знову тут робимо?», «Бізнес» та «Це приватна вечірка».

Реліз кліпу на пісню “DiE4u” відбувся у пʼятницю, 17 вересня.

Режисер кліпу — вокаліст гурту Олівер Сайкс, відео зняла українська компанія Shelter. Ролі мисливців зіграли українська модель Аліна Знахаренко і музикант Остап Роккі — Знахаренко сама це підтвердила в Instagram.

Це не вперше, коли гурт Bring Me the Horizon презентує кліп, який зняли в Україні. У 2018 році представили відео на пісню “Mantra”, який зняли у столичному Жовтневому палаці.

В Україні часто останнім часом знімають кліпи іноземні виконавці. Так наприклад, у 2020 році британський гурт Coldplay представив кліп на пісню “Trouble In Town”, який знімали у Києві. На відео можна впізнати Будинок одягу на Львівській площі, торговий центр «Україна» і Premier Hotel Lybid.