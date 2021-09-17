Зеленський присвоїв звання «Герой України» паралімпійцю-рекордсмену Крипаку

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» із врученням ордена Держави п’ятиразовому паралімпійському чемпіону Максиму Крипаку.

Про це йдеться в указі президента № 471/2021.

Там вказано, що Крипаку нагородили за «визначні спортивні досягнення на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України».

Також Зеленський відзначив державними нагородами і низку інших паралампійців-чемпіонів, а також їхніх тренерів. Вони отримали ордени «За заслуги», «За мужність», княгині Ольги та князя Ярослава Мудрого.