Зеленський присвоїв звання «Герой України» паралімпійцю-рекордсмену Крипаку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» із врученням ордена Держави п’ятиразовому паралімпійському чемпіону Максиму Крипаку.
Про це йдеться в указі президента № 471/2021.
Там вказано, що Крипаку нагородили за «визначні спортивні досягнення на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України».
Також Зеленський відзначив державними нагородами і низку інших паралампійців-чемпіонів, а також їхніх тренерів. Вони отримали ордени «За заслуги», «За мужність», княгині Ольги та князя Ярослава Мудрого.
- 5 вересня паралімпійська збірна України завершила змагання на Іграх-2020 у Токіо. Упродовж 12 днів українці боролися за найвищі місця у пʼятнадцяти видах спорту. У підсумку українці завоювали на цих іграх 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Це дозволило команді посісти пʼяте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку. Український плавець Максим Крипак — найтитулованіший атлет цієї Паралімпіади. Представник України уперше виграв «особистий медальний залік».