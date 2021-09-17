Держдеп США закликає Раду суддів України негайно розблокувати судову реформу

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Державний департамент США закликає Раду суддів України негайно розблокувати судову реформу та прискорити процес очищення Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться у заяві Держдепу.

«Сполучені Штати разом з урядом України, громадянським суспільством та міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну», — зазначають у Держдепі.

Там зазначили, що у липні Верховна Рада ухвалила історичний закон про судову реформу, але Рада суддів відмовилася обрати своїх представників для участі в процесі очищення. У Держдепі вважають, що ця відмова може зірвати справжню судову реформу.

«Рада суддів може виконати свій обов’язок щодо імплементації закону та висунути кандидатури», — підкреслили у відомстві.