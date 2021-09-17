Держдеп США закликає Раду суддів України негайно розблокувати судову реформу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Державний департамент США закликає Раду суддів України негайно розблокувати судову реформу та прискорити процес очищення Вищої ради правосуддя.
Про це йдеться у заяві Держдепу.
«Сполучені Штати разом з урядом України, громадянським суспільством та міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну», — зазначають у Держдепі.
Там зазначили, що у липні Верховна Рада ухвалила історичний закон про судову реформу, але Рада суддів відмовилася обрати своїх представників для участі в процесі очищення. У Держдепі вважають, що ця відмова може зірвати справжню судову реформу.
«Рада суддів може виконати свій обов’язок щодо імплементації закону та висунути кандидатури», — підкреслили у відомстві.
- 13 вересня Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 із 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу.
- До Етичної ради мають увійти шість осіб — трьох представників пропонує Рада суддів України, а ще трьох — міжнародні організації. 10 вересня міжнародні організації запропонували шість своїх експертів.
- До цього Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя.