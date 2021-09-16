СБУ викрила 50-тисячну «армію» ботів. Вона працювала на Росію

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СБУ

У Харківській області Служба безпеки України і Нацполіція викрили велику російську ботоферму, яка за допомогою 50 тисяч фейкових акаунтів вела антиукраїнську пропаганду.

Про це повідомляє СБУ.

«Армія ботів» поширювала в соцмережах публікації і коментарі, спрямовані на зрив вакцинації в Україні, виправдання військової агресії Росії на Донбасі та дискредитацію української влади.

Організував ботоферму місцевий житель. Він створив мережу акаунтів і передав її замовникам, причому на одну SIM-карту він реєстрував до пʼяти профілів у різних соцмережах. Платили чоловікові в рублях через електронні платіжні системи.

Під час обшуків у зловмисника виявлено компʼютерне обладнання з доказами незаконної діяльності, GSM-шлюзи і SIM-банки, а також пʼять тисяч SIM-карт українських операторів звʼязку.

Зараз чоловіка перевіряють на можливу співпрацю з російськими спецслужбами.