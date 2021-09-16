В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора

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У Черкаському онкологічному диспансері відбулася перша в історії України трансплантація кісткового мозку дорослому пацієнту від неродинного донора. Пацієнткою стала 18-річна дівчина з Черкаської області, яка у 2019 році захворіла на гостру мієлоїдну лейкемію [рак крові].

Про це повідомив Український реєстр донорів кісткового мозку та міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Трансплантацію провели лікарі Черкаського обласного онкологічного диспансеру та столичної клініки «Охматдит». Сама трансплантація відбулась 19 серпня, а усю процедуру профінансувала держава.

«Мрія Еліни обійняти нарешті свою маму, сьогодні здійснилася», — написав Ляшко та додав, що міністерство робить усе можливе, аби трансплантацію кісткового мозку можна було провести й в Україні, а не їхати для цього закордон.

«І дитяча, і доросла трансплантація стає доступною в Україні за кошти державного бюджету. У проєкті бюджету на 2022 рік цього разу закладено 789,5 млн гривень на трансплантацію», — наголосив міністр.

Коли дівчина дізналася про хворобу, їй було 16 років. Вона почала курс хімієтерапії у клініці «Охматдит», після чого рак відступив. Розпочалася ремісія, але мутація зберігалася. Дівчина отримувала підтримувальну терапію, але у травні цього року у неї стався рецидив. Єдиним шансом залишалася трансплантація кісткового мозку, а донорів у родині не було.

Відтак Український реєстр донорів кісткового мозку завдяки співпраці зі Світовим реєстром знайшов сумісного з Елею донора. Це 19-річний хлопець з Німеччини.