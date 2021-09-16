У Білорусі судять українця за участь у протестах проти Лукашенка. Йому загрожує до 4 років вʼязниці

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tut.by

У Мінську судять 32-річного громадянина України за участь у торішніх протестах проти режиму Олександра Лукашенка. Він нібито наносив на будівлі «зображення протестного характеру» за допомогою трафаретів і створив відповідний чат в Telegram.

Слідчий комітет повідомив, що завершив розслідування щодо українця і передав матеріали до суду.

За даними слідства, що чоловік брав участь в акціях з 30 серпня 2020 року і майже весь вересень. На стінах будівель він нібито залишив 27 написів і зображень. За це його судитимуть за трьома статтями — порушення громадського порядку, оскверніння будівель і псування майна, а також співучасть у злочині. Громадянину України загрожує до 4 років позбавлення волі.

Як повідомляє правозахисний центр «Вясна», обвинуваченого звуть Михайло Ференець. У Білорусі він живе з 2012 року. Його затримали 16 вересня минулого року і планували вислати, але потім це рішення призупинили. Пресслужба МВС тільки через сім місяців, 20 квітня, повідомила про затримання Ференця і опублікувала «покаянне відео».

За даними «Вясни», судити українця почали в закритому режимі 10 вересня.