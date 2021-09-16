Роковини зникнення Гонгадзе: посольство США й українські правозахисники виступили із заявами

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Twitter / Kyiv in focus

Посольство США в Україні, а також правозахисні та медійні організації звернулися до влади з нагоди 21-х роковин зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.

Американське посольство наголосило, що влада має притягнути до відповідальності його вбивць і всіх причетних до викрадення та вбивства.

Медійники та правозахисники вимагають забезпечити прозоре розслідування всіх справ про вбивство журналістів, встановити та назвати їх замовників. Крім цього, вони закликають налагодити неупереджену й ефективну роботу правоохоронців і судів у цих справах, а також захищати право людей на достовірну та неупереджену інформацію. Під цим підписались, зокрема, Виконавча Рада Українського ПЕН, Центр прав людини ZMINA, «Детектор медіа», Інститут масової інформації та Центр громадянських свобод.

З нагоди роковин зникнення Гонгадзе висловилась і його дружина Мирослава, яка з дітьми проживає у Вашингтоні та працює головним редактором і керівником Української служби «Голосу Америки».

«Президент, підозрюваний у причетності до замовлення вбивства, насолоджується пенсією. Моєму чоловікові Георгію Гонгадзе був всього 31 рік. Його голову знайшли лише за шість років після вбивства. Ми з доньками нарешті змогли його поховати лише в березні 2016 року. Він був журналістом-розслідувачем. Життя було ціною, яку він заплатив за свою роботу», — зазначила Мирослава Гонгадзе.