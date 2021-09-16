Європарламент схвалив жорстку резолюцію про майбутні відносини з Росією. Україна задоволена

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Європарламент підтримав резолюцію про відносини Євросоюзу з Росією, яка закликає країни ЄС протидіяти агресивній політиці РФ і працювати над основою для майбутньої співпраці з демократичною країною (якщо вона такою стане).

Як зазначено на сайті Європарламенту, ключові положення документу — розрізняти російську владу і народ, підтримувати демократичні тенденції в Росії, правозахисників і громадянське суспільство, бути готовими до запровадження санкцій і позбавлення від енергозалежності, а також протидіяти потоку «брудних» грошей.

Країни ЄС закликають до партнерства зі США та іншими країнами-однодумцями для створення противаги Китаю і Росії в боротьбі за демократію. Окремо Європарламент акцентує на важливості підтримки країн «Східного партнерства», зокрема України, і сприянні реформам.

Парламент закликає використовувати альтернативні ресурси і «зелену» енергетику для зменшення залежності ЄС від російського газу, нафти та іншої сировини.

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Євродепутати просять країни ЄС старанніше зупиняти потоки «брудних» грошей з РФ і викривати ресурси й фінансові активи, повʼязані з режимом Володимира Путіна та його олігархами.

Вибори в Держдуму Росії, до яких залучають жителів окупованих територій України, закликають не визнавати, якщо вони будуть проведені з порушеннями демократичних принципів і міжнародного законодавства.

Реакція України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, що Україна задоволена документом. За його словами, він зазначає неможливість нормального співробітництва з Росією, поки вона не припинить агресію, зокрема гібридну, проти України, ЄС, Грузії та Молдови.