«З посиленими заходами безпеки». Ексначальника розвідки Міноборони Бурбу заслухають на ТСК щодо «вагнерівців» 20 вересня

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УНІАН

Колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу заслухають на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі «вагнерівців» 20 вересня.

Про це повідомила голова комісії нардеп Марʼяна Безугла.

За її словами, Бурбу заслухають у режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки. Також заслухають додаткових свідків і опрацюють матеріали.

Крім того, нардеп заявила, що планується обговорити з правоохоронними органами прогрес у розслідуванні та перспективи кримінальних проваджень з урахуванням проміжних результатів роботи ТСК. Очікується й погодження проміжного висновку слідчої комісії.

29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.