«З посиленими заходами безпеки». Ексначальника розвідки Міноборони Бурбу заслухають на ТСК щодо «вагнерівців» 20 вересня
- Автор:
- Олег Панфілович
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УНІАН
Колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу заслухають на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі «вагнерівців» 20 вересня.
Про це повідомила голова комісії нардеп Марʼяна Безугла.
За її словами, Бурбу заслухають у режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки. Також заслухають додаткових свідків і опрацюють матеріали.
Крім того, нардеп заявила, що планується обговорити з правоохоронними органами прогрес у розслідуванні та перспективи кримінальних проваджень з урахуванням проміжних результатів роботи ТСК. Очікується й погодження проміжного висновку слідчої комісії.
29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ та Служба зовнішньої розвідки стверджували, що ніяку операцію не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Однак ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що у 2018 році особисто її санкціонував.
- Уже 24 червня Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання «вагнерівців» справді готувалася, але не в Україні, хоча інші країни максимально намагалися «затягнути» Київ у цю історію.
- 14 вересня Бурба прийшов на засідання комісії, однак та не зібралася.