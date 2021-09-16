Після відправки місії SpaceX на навколоземній орбіті перебуває рекордна кількість космонавтів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Після відправки в космос компанією SpaceX першої цивільної місії Inspiration4 встановлено рекорд за кількістю людей на навколоземній орбіті.
Про це пише The New York Times.
Зараз на ній перебувають 14 осіб. До цього максимальне число людей на орбіті становило 13 осіб, після того, як у 2009 році до Міжнародної космічної станції пристикувався американський шаттл Endeavour.
На МКС перебувають сім космонавтів і астронавтів з Росії, США, Франції та Японії, на китайській орбітальної станції Tiangong — ще троє. При запуску місії Inspiration4 на космічному кораблі Crew Dragon на навколоземну орбіту вирушило ще чотири людини.
- Напередодні SpaceX вперше вивела на орбіту повністю цивільний екіпаж в рамках місії Inspiration4. Корабель виведений на орбіту висотою 575 км. Це вище нинішньої орбіти Міжнародної космічної станції і всіх раніше запущених пілотованих польотів.
- Екіпаж складається з чотирьох осіб. Командир місії — Джаред Айзекман, бізнесмен і ініціатор цього польоту. Пілот — Ніас Проктор, бортінженер — Крістофер Семброскі, а бортовий лікар — Хейлі Арсено.