ВООЗ призупинила схвалення російської вакцини «Супутник V»

Новини

Офіційний сайт мера Москви

Всесвітня організація охорони здоровʼя призупинила процес схвалення російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» до нової інспекції заводу виробника.

Про це заявив заступник голови Панамериканської організації охорони здоровʼя доктор Жарбас Барбоса, якого цитує «КоммерсантЪ».

Виробники вакцин повинні підтвердити, що місця, де виробляється препарат, відповідають стандартам належних практик виробництва.

Що стосується процесу схвалення вакцини «Супутник V» для екстреного застосування, то цей процес призупинено, тому що під час інспекції однієї з фабрик виявили, що вона не відповідає належним практикам виробництва.

Зазначимо, що у середині червня експертна група ВООЗ виявила порушення на виробництві «Супутника V» в Уфі на підприємстві «Фармстандарт-УфаВІТА». Претензії були повʼязані із захистом навколишнього середовища та моніторингом викидів.