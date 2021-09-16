За день до своєї ліквідації ДАБІ дозволила збудувати житловий комплекс на території університету в Києві

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Національний авіаційний університет

Ліквідована Державна архітектурно-будівельна інспекція за день до припинення існування видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на понад 1 600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Дозвіл видали 14 вересня, за день до остаточної ліквідації інспекції. На території університету планують побудувати 14 будинків нового житлового комплексу на 1 659 квартир загальною площею 107,3 тис. кв. м.

Генпідрядником робіт на території студмістечка виступить компанія «Атмосфера інжиніринг сістемз». Юрист Георгій Могильний пояснив, що будівництво на території університету є незаконним, оскільки суперечить Генеральному плану. Про це також написано у виданих в 2014 році Містобудівних умовах та обмеженнях.

Ректором Національного авіаційного університету є Максим Луцький, колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів та кум ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.