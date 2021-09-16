Франція заявила про ліквідацію лідера «Ісламської держави у Великій Сахарі»

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Французькі військові заявили про ліквідацію лідера угруповання «Ісламська держава в Великій Сахарі (ІДВС)».

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Аднан Абу Валід аль-Сахрауї був «нейтралізований» французькими військами. «Це ще один великий успіх в нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі», — підкреслив Макрон.

ІГВС приписують більшість нападів в регіоні між Малі, Нігером і Буркіна-Фасо. Останнім часом випадки нападу бойовиків цієї та інших терористичних угруповань на цивільне населення в регіоні почастішали.

Видання повідомляє, що зараз в регіоні Сахель розміщено 5 100 французьких солдатів, але до початку 2022 року планується скоротити їх чисельність приблизно вдвічі і припинити військову місію. 14 вересня глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан пригрозив вивести французькі війська з Малі, якщо правляча в цій західноафриканській країні військова хунта укладе договір про співпрацю з російською приватною військовою компанією (ПВК) «Вагнера».

Французькі військові надають підтримку військам Малі, Мавританії, Буркіна-Фасо, Нігеру і Чаду в боротьбі з екстремістськими угрупованнями. В рамках місій ООН і ЄС в Малі розміщені також кілька сотень солдатів Німеччини. З весни 2020 року в регіоні діє європейська оперативна група сил спеціального призначення «Такуба».