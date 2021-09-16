У Карпатах під час розпалювання туристами багаття стався вибух. Дві людини загинули
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Пресслужба ДСНС
У Карпатах стався вибух під час розпалювання багаття туристами, в результаті чого загинули дві людини.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Ще четверо травмовані. Інцидент стався напередодні, близько 21:20 у долині гори Під-Берди поблизу села Вороненко (Івано-Франківська область). Група з 12 туристів (з них двоє дітей) розпалювалася багаття, коли стався вибух «невстановленого походження». В результаті загинули дві людини, троє травмовано та одна особа отримала контузію.
Уранці в четвер травмованих перемістили до підніжжя гори і передали медичним працівникам для госпіталізації.
- Напередодні у Дніпрі близько 9 години ранку під час вибуху автомобіля загинула начальниця відділу звʼязків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області капітан Дарʼя Гречіщева. За даними ЗМІ, разом з нею в автівці їхав колишній сапер АТО Олексій Кавлак.