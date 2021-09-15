Казахстан зобовʼяже месенджери та соцмережі відкривати у країні свої офіси. Інакше їх заблокують

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Парламент Казахстану схвалив законопроєкт, який зобовʼязує власників іноземних соціальних мереж і додатків для обміну повідомленнями відкривати офіси у країні, інакше вони можуть бути заблокованими.

Про це пише Reuters.

Законопроєкт про захист дітей пройшов перше читання в нижній палаті парламенту. Він містить положення, що стосуються соціальних мереж і програмного забезпечення для обміну повідомленнями, які деякі критики розглядають як інструмент цензури онлайн-коментарів.

Документ вимагає від власників таких додатків реєструватися в органах влади та відкривати офіси в Казахстані, що, за словами уряду, спростить обробку офіційних запитів на видалення незаконного контенту. Місцеві офіси повинні очолювати громадяни Казахстану, які будуть нести особисту відповідальність за видалення незаконного контенту — такого як повідомлення, що вважаються прирівняними до кібербулінгу, протягом 24 годин з моменту публікування.

Критики вважають, що замість цього закон можна використовувати для видалення незручного для влади контенту. За даними ЗМІ, у липні в Казахстані на деякий час блокували доступ до соцмережі LinkedIn через нібито рекламу онлайн-казино і фальшиві акаунти. Також Казахстан скаржився, що LinkedIn начебто ігнорує його запити на видалення контенту.