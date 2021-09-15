На Львівщині поліція викрила чоловіка, який підробляв сертифікати про вакцинацію від COVID-19

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Кіберполіція України

У Львівській області поліція викрила чоловіка, який підробляв довідки про ПЛР-тести та сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіціії.

31-річний мешканець Яворівського району виготовляв такі «документи» для перетину державного кордону. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення.

Чоловік використовував підроблені печатки медичної лабораторії. Загалом фігурант виготовив понад 50 COVID-сертифікатів і більш ніж 300 довідок із негативним результатом тесту на коронавірус.

Свої послуги чоловік рекламував у групових чатах у месенджерах, в яких було понад 15 тисяч підписників. Повідомляється, що здебільшого клієнтами правопорушника були перевізники. Вартість однієї довідки становила 500 гривень, а COVID-сертифіката — 1 500 гривень.

Правоохоронці провели обшуки і вилучили у чоловіка комп’ютерну техніку, печатки, COVID-сертифікати. Під час огляду техніки виявили згенеровані QR-коди, які, ймовірно, використовувалися для підроблення сертифікатів.

До проведення обшуків було залучено представників прикордонного оперативно-розшукового відділу. Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.