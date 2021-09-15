Кабмін ліквідував ДАБІ. Замість неї запрацює новий орган

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів на засіданні ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Замість неї запрацює новий орган — Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).

Про це на брифінгу розповів міністр громад і територій Олексій Чернишов.

ДІАМ запрацює з 16 вересня. У рамках реформи переважна більшість послуг цього органу будуть надаватися у цифровому форматі. У зв’язку з цим буде ліквідовано людський фактор і зменшено рівень корупції.

«Від сьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим до новоствореної ДІАМ. Спасибі премʼєр-міністру, колегам з уряду і народним депутатам за підтримку в цій складній і надважливій реформі», — пояснив міністр.

За його словами, наступним кроком реформи стане посилення покарання за порушення будівельних норм і законодавства у цій сфері.