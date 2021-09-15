В окупованому Криму на розкопках знайшли колекцію прикрас ІІІ століття
- Автор:
- Костя Андрейковець
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«Кримський федеральний університет Вернадського»
Археологи «Кримського федерального університету ім. Вернадського», який окупаційна влада Росії створила у 2014 році, розрили могильник Опушки в Сімферопольському районі, де знайшли колекцію прикрас III століття.
Про це повідомляється на сайті «університету».
Зазначено, що знайдені пара сережок, три браслети і дві нагрудні прикраси могли належати високопосадовим особам аланських племен. Їх знайшли біля дитячих і жіночих людських решток, ймовірно, прикраси були отримані у спадок. Також у могильнику знайшли нові екземпляри мечів аланських воїнів з вирізами, які відносяться до IV століття.
Коштовності добре збереглися і становлять цінність для музейної колекції.
«Унікальність могильника Опушки в тому, що він став місцем поховань відразу пʼяти стародавніх культур: пізньоскіфської, середньосарматської, пізньосарматської, німецької та аланської. Розкопками ми зʼєднали ділянки могильника з похованнями різних культур. Зараз ми дослідили 1/7 могильника і, сподіваємося, що подальші розкопки допоможуть визначити причини такої уваги до цього місця носіїв пʼяти різних культур», — сказано у повідомленні «університету».
Згідно із міжнародним правом, Крим — українська територія, а тому всі археологічні знахідки є власністю України.
- 3 вересня суд Амстердаму відклав до жовтня рішення у справі про приналежність колекції «скіфського золота». Україна бореться за ці експонати кримських музеїв з Росією з 2016 року.
- У серпні Україна передала Міжнародному суду повідомлення про злочини Росії проти культурної спадщини Криму.