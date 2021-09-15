Уряд скасував самоізоляцію для іноземців, які їдуть транзитом через Україну
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державна прикордонна служба
Кабінет міністрів скасував самоізоляцію для іноземців, які знаходяться в країні в транзитному режимі і повинні залишити її протягом 48 годин.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Зміни набудуть чинності з 20 вересня. Іноземці та особи без громадянства, які їдуть транзитом через Україну і мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції. Їм також не потрібно робити тести на коронавірус в Україні та встановлювати додаток «Дія».
Залишається чинною вимога до іноземців та власників посвідки на проживання мати страховий поліс, виданий зареєстрованою в Україні компанією, який покриває витрати на лікування та обсервацію.
Крім того, іноземцям, власникам посвідки на проживання та особам без громадянства для в'їзду до України потрібно мати один із зазначених документів:
- підтвердження отримання однієї або декількох доз вакцини проти COVID-19, включених до переліку ВООЗ;
- COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію, негативний результат тесту методом ПЛР або одужання від COVID-19;
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.
У серпні уряд ухвалив рішення, згідно з яким іноземців до України пускатимуть із підтвердженою однією дозою вакцини від коронавірусу — раніше потрібен був повний курс.
- У березні Кабінет міністрів зобовʼязав іноземців при вʼїзді в України мати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону.