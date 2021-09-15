Православна церква України запустила власний мобільний застосунок. Там є молитви і карти храмів

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Православна церква України

Православна церква України запустила власний мобільний застосунок – «Моя Церква». У ньому є календар із релігійними святами, молитовник, карти з храмами ПЦУ та можливість онлайн-чату зі священником.

Презентація додатка відбулась у середу, 15 вересня.

Додаток можна скачати в Google Play та App Store. Поки там є 5 розділів:

новини з життя церкви, користувачам застосунку постійно будуть доступні 100 останніх новин або новини за останній місяць;

молитви щоденні ранкові та вечірні, які для зручності вірян організовані за принципом звичайного молитовника — їх можна гортати, як у книзі;

календар — єдиний з розділів, що працює офлайн, він буде сповіщувати про церковні свята;

карта храмів — перша офіційна онлайн-карта храмів ПЦУ, яка постійно доповнюється та оновлюється. Карти дозволяють користувачеві бачити найближчі до нього храми, а також шукати їх за назвою чи населеним пунктом. Окрім розташування там вказаний розклад богослужінь, храмове свято та контакти кожного храму (зараз там понад 4 500 храмів ПЦУ);

особистий кабінет, де можна буде поспілкуватися на теми духовного життя, а також є можливість онлайн-чату зі священником.

«Перший реліз застосунку для нас носить, зокрема, тестовий характер, ми прагнемо почути вірян, яку інформацію про церкву та від церкви вони хотіли б мати в своєму смартфоні. Вже сьогодні для наступного релізу ми плануємо втілити більше можливостей, в першу чергу, духовної підтримки, доповнення календаря проповідями митрополита Епіфанія та інформацією з історії свят», — зазначив архієпископ Євстратій.