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Православна церква України запустила власний мобільний застосунок. Там є молитви і карти храмів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Православна церква України

Православна церква України запустила власний мобільний застосунок – «Моя Церква». У ньому є календар із релігійними святами, молитовник, карти з храмами ПЦУ та можливість онлайн-чату зі священником.

Презентація додатка відбулась у середу, 15 вересня.

Додаток можна скачати в Google Play та App Store. Поки там є 5 розділів:

«Перший реліз застосунку для нас носить, зокрема, тестовий характер, ми прагнемо почути вірян, яку інформацію про церкву та від церкви вони хотіли б мати в своєму смартфоні. Вже сьогодні для наступного релізу ми плануємо втілити більше можливостей, в першу чергу, духовної підтримки, доповнення календаря проповідями митрополита Епіфанія та інформацією з історії свят», — зазначив архієпископ Євстратій.