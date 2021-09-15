Учені визначили вік статуй тварин у Саудівській Аравії. Вони удвічі старші за Стоунхендж

Новини

M. Guagnin & G. Charloux

Археологи виявили, що скульптури верблюдів та коней в натуральну величину в Саудівській Аравії насправді датуються приблизно 6000 роком до нашої ери, хоча спочатку їх датували початком нашої ери. Це відкриття робить їх майже вдвічі старшими за британський Стоунхендж, який датується приблизно 2500 роком до н. е.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ідеться про 21 фігурку верблюда, коня та інших тварин, які знайшли вирізьбленими на камені в саудівській пустелі у 2018 році. Наскельне мистецтво надзвичайно складно датувати, особливо у цьому випадку, адже ерозія сильно пошкодила тривимірні рельєфи. Щоб встановити вік робіт, учені оцінили сліди інструментів і вивітрювання на скульптурах, а також відпалі фрагменти і щільність верхніх шарів породи. Дані вказують на те, що скульптури були створені камʼяними знаряддями в VI тисячолітті до нашої ери.

M. Guagnin & G. Charloux

Фахівці з різьби по каменю, що входили до складу команди, вважають, що для виконання кожного з барельєфів потрібно 10—15 днів роботи, протягом яких майстер повинен був неодноразово заточувати або міняти інструмент. Виходячи з того, що найближчі виходи природного кременю, з якого виготовляли інструменти, знаходяться на відстані 15 кілометрів від місця розташування статуй, а для виготовлення останніх спочатку потрібно було спорудити робочу платформу і підготувати безліч знарядь праці, автори вважають, що скульптури створили спільними зусиллями великої групи людей.

У дослідженні брали участь Міністерство культури Саудівської Аравії, Інститут історії людства Макса Планка, Французький національний центр наукових досліджень і Університет короля Сауда. Зазначається, що подібні зображення тривимірних рельєфів на поверхні камʼяних утворень можна знайти в деяких частинах Туреччини, але рідко в Саудівській Аравії.