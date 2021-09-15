ЄС вирішив створити нове агентство для боротьби з пандеміями в майбутньому

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Європейський Союз вирішив створити новий орган, покликаний швидше реагувати на майбутні пандемії. Таким чином блок прагне уникнути повторення помилок, які завадили розпочати боротьбу з COVID-19 раніше.

Про це повідомляє The New York Times.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що нове агентство отримало назву Управління готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоровʼя (HERA).

«Новий орган повинен стати європейським еквівалентом Управління перспективних біомедичних досліджень і розробок США, або BARDA, федерального агентства охорони здоровʼя, яке займається розробкою вакцин і забезпечує готовність до пандемії», — пише видання.

До 2027 року агентство отримає фінансування в розмірі €50 мільярдів і буде працювати разом з існуючими закладами охорони здоровʼя ЄС, Європейським центром з контролю за захворюваннями та Європейським агентством з лікарських засобів.