Армія України прийняла на озброєння радіолокаційну станцію «Фенікс-1». Вона буде «очима» дивізіонів «Бук-М1»

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Збройні сили України після низки успішних випробувань прийняли на озброєння трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 «Фенікс-1».

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Станція працюватиме з дивізіонами зенітно-ракетних комплексів «Бук-М1» і допоможе зʼєднати протиповітряну оборону в єдину розвідувально-ударну систему.

«Фенікс-1» буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси «Бук-М1», і підрозділів радіотехнічних військ Повітряних сил. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод», — сказав міністр оборони Андрій Таран.