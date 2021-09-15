США можуть передати Україні системи «Залізний купол». У Зеленського підтвердили

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У Палаті представників Конгресу США включили до законопроєкту про оборону на 2022 рік поправку, яка вимагає від адміністрації Джо Байдена продати або передати Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема ізраїльські системи «Залізний купол» (Iron Dome).

Про це пише Politico.

Правку в законопроєкт підготував комітет Палати представників з питань збройних сил. Вона також вимагає від Пентагону представити Конгресу США доповідь з описом варіантів можливого продажу або передачі «існуючих систем». У ній прямо не говориться про «куполи», але один з конгресменів повідомив журналістам, що саме дві армійські батареї Iron Dome є головними кандидатами на продаж або передачу. Їх купили у 2019 році, проте у військових виникли труднощі з інтеграцією цієї системи, оскільки вона не була спроєктована для роботи в рамках нової американської армійської системи командування і управління.

Ідеться про дві батареї «Залізний купол», які є у Армії США. Батарея зазвичай складається з радіолокаційної станції, центру управління вогнем і трьох пускових установок з 20 ракетами-перехоплювачами «Тамір».

Видання зазначає, що Росія може сприйняти таку військову допомогу Україні як провокацію. РФ вже давно скаржилася на американську систему протиракетної оборони в Румунії, називаючи її наступальним елементом. США і НАТО це спростували, заявивши, що ПРО створена виключно для оборони.

В Офісі президента України підтвердили можливе отримання систем Iron Dome. Це стало можливим завдяки домовленостям сторін під час недавнього візиту Володимира Зеленого в Білий дім, зазначили в ОП. Там додали, що в законопроєкті Палати представників США є пропозиція про надання військової допомоги Україні в розмірі $275 мільйонів — саме в нього внесли правку.