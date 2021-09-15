Ціна на газ у Європі вкотре оновила історичний максимум
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Ціна на газ в Європі знову обновила історичний рекорд і вранці 15 вересня сягнула $850 за тисячу кубометрів. Попередній рекорд був 14 вересня і становив $800.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Історичний рекорд ціни контракту зафіксували 1 березня 2018 року — $969 за тисячу кубометрів. Останніми місяцями ціна в Європі на газ активно зростає. Якщо у серпні вона становила $533, то вже на початку вересня $700.
Причина такої високої ціни полягає у низьких запасах газу в підземних сховищах Європи. У вихідні газові резерви становили близько 70,75%, що на 15% менше, ніж середній рівень за останні п’ять років. Російський «Газпром» з кінця серпня припинив поставки газу до кількох німецьких сховищ, а також обмежив поставки до сховищ в Австрії та Нідерландах.
- Станом на початок вересня Україна закачала у свої підземні сховища на третину менше газу, ніж торік.
- Російська газовидобувна компанія «Газпром» може розпочати поставки газопроводом «Північний потік — 2» вже в опалювальному сезоні 2021 року. Сам газопровід добудували вранці 10 вересня 2021 року.