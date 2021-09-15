Польща відмовиться від постачання російського газу з 2023 року
- Автор:
- Софія Телішевська
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Немеш Янош / УНІАН
Польща має намір повністю відмовитись від постачання російського газу з 2023 року, коли запрацює трубопровід Baltic Pipe. Також країна збирається значно збільшити споживання блакитного палива.
Про це повідомляє Euractiv з посиланням на заяву представника уряду Польщі в галузі стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наїмські.
«Ми не будемо продовжувати контракт з російським «Газпромом», — сказав чиновник і висловив надію на те, що Baltic Pipe запрацює з 1 жовтня 2022 року. Цей газопровід має звʼязати родовища на норвезькому шельфі в Північному морі з Польщею. Після завершення будівництва природний газ планують транспортувати з Норвегії до Польщі через Данію.
Представник уряду зазначив, що після запуску газопроводу Польща збирається наростити використовувані обсяги блакитного палива на 50%.
Також він пояснив, що польська компанія Gaz-System будує міжмережеві зʼєднання в сусідні країни, що дозволить імпортувати необхідний для економіки обсяг газу з інших джерел, уникаючи контактів з Росією.
- 15 липня суд Європейського Союзу відхилив скаргу Німеччини та залишив чинним рішення суду першої інстанції стосовно газопроводу OPAL. Таким чином суд заборонив збільшувати обсяги прокачування газу в обхід України. Постанова суду припинила суперечку, яка тривала з 2016 року, і залишила у виграшній позиції Польщу, Україну, Литву, Латвію та Естонію.