«Винні понесуть покарання». В Офісі президента відреагували на масове отруєння школярів у Хмельницькому

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Заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська пообіцяла, що усі люди, які причетні до отруєння 92 учнів у школі Хмельницького, понесуть відповідальність за свою недбалість.

Про це повідомила пресслужба президента.

«Реформа харчування у школах передбачає не лише зміну меню й ремонт приміщень, а й відповідальне ставлення персоналу до заходів гігієни та санітарних норм. Медичний огляд є не формальністю, а важливою умовою безпеки дітей. За допущення таких випадків недобросовісного ставлення до своїх обов’язків і невиконання санітарних норм винні нестимуть реальну відповідальність», — наголосила заступник керівника ОП.

Директора школи, у якій отруїлися діти, рекомендували відсторонити від виконання обов’язків. Крім того, там проведуть перевірку санітарних книжок усіх працівників харчоблоку.

За результатами перевірки, яку провела Держпродспоживслужба, було виявлено стафілокок у їжі та у чотирьох працівників їдальні на руках та халатах. Служба також розпочала позапланові перевірки. Наразі уже відкрито кримінальне провадження, надалі ще будуть взяті повторні проби.

«Сьогодні-завтра всі з 14 госпіталізованих дітей будуть виписані з лікарні. На щастя, отруєння не призвело до непоправного», — підкреслила Соколовська.