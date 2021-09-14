У «Дії» зʼявиться можливість оформлювати пенсії, соцвиплати та дізнатися про перевірку кредитної історії

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Міністерство цифрової трансформації восени презентує нові сервіси.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що буде запущено оповіщення про перевірку кредитної історії. Зокрема, якщо хтось спробує взяти кредит на конкретну людину. Таким чином, можна буде заблокувати цю операцію.

Крім того, створять Єдиний реєстр соціальних виплат, оскільки на сьогодні база даних одержувачів субсидій не бачить базу даних авто або нерухомості. Крім того, на базі «Дії» реалізують сервіси призначення та перерахунку пенсії, допомоги одиноким матерям і субсидій на оплату комунальних послуг.

«Процес подачі заяв буде спрощено, щоб люди не збирали сотні довідок і не ходили по різних державних структурах», — повідомляє міністерство.