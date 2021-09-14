ЮНЕСКО: Росія привласнила понад чотири тисячі українських памʼяток у Криму та вивозить артефакти

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Гонтар Володимир / УНІАН

Російська Федерація за час окупації українського півострова привласнила 4 095 памʼяток національного та місцевого значення України в Криму.

Про це йдеться у доповіді генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле, яку вона озвучила на 212-ї сесії Виконавчої ради з моніторингу ситуації в АР Крим.

У висновках моніторингу ідеться, що Росія використовує привласнення памʼяток «для реалізації комплексної стратегії історичного, культурного і релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму».

Також у ЮНЕСКО заявили, що влада Росії не виконує зобовʼязання щодо збереження обʼєктів культурної спадщини, зокрема проводить незаконні археологічні розкопки, які можуть пошкодити поселення «Херсонес Таврійський».

Крім того Росія проводить так звані реставраційні роботи на території памʼяток. Ці роботи виконують організації, що не мають відповідного досвіду та кваліфікації.

«Російська окупація Криму змінила сприйняття історичної та культурної спадщини України як державою, так і суспільством. Росія привласнила українські культурні цінності на півострові, зокрема 4095 національних і місцевих памʼяток, що перебувають під охороною держави. Привласнення памʼятників саме по собі є порушенням міжнародного права», — ідеться в опублікованій доповіді.

У липні комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув питання про ситуацію із захистом культурної спадщини України в Криму та ухвалив рішення щодо посилення заходів у цьому напрямку.

Зокрема, комітет рекомендував МЗС і Мінкультури України «сформувати офіційну позицію держави за елементами політики невизнання у звʼязку з пошкодженням і знищенням памʼяток культурної спадщини України в Криму та незаконним вивезенням культурних цінностей України за межі півострова».