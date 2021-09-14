ЦВК зареєструвала ще пʼятьох кандидатів у нардепи на довиборах у Раду

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Центральна виборча комісія зареєструвала ще пʼятьох кандидатів на довибори у Верховну Раду, які відбудуться у виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область) 31 жовтня.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 14 вересня, передає Укрінформ.

Відтак ЦВК зареєструвала кандидатами у нардепи:

від ВО «Свобода» Олега Баркаренка (округ № 184);

від Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» Геннадія Лагуту (округ № 184);

від «Команди Семчишина» Сергія Матвійчука (округ № 184);

від партії «Молодий Харків» Олену Козачук (округ № 197);

від «Команди Андрія Балоги» Вʼячеслава Резнікова (округ № 197).

Перед цим ЦВК вже зареєструвала кандидатами у нардепи по округу № 197 висуванця «Свободи» Андрія Іллєнка, Української галицької партії — Богдана Панкевича, «Влади народу» — Антона Подчапка, від «Слуги народу» — Віталія Войцехівського, від «Народовладдя» — Сергія Василенка та від політсили «Нові обличчя» — Наталію Степушенко.

Що стосується 184 округу, то там вже кандидатами у нардепи зареєстровані від партій «Національна платформа» — Катерина Одарченко, «Нові обличчя» — Андрій Помазан та «Народовладдя» — Ігор Токовенко.