ЦВК зареєструвала ще пʼятьох кандидатів у нардепи на довиборах у Раду
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Центральна виборча комісія зареєструвала ще пʼятьох кандидатів на довибори у Верховну Раду, які відбудуться у виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область) 31 жовтня.
Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 14 вересня, передає Укрінформ.
Відтак ЦВК зареєструвала кандидатами у нардепи:
- від ВО «Свобода» Олега Баркаренка (округ № 184);
- від Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» Геннадія Лагуту (округ № 184);
- від «Команди Семчишина» Сергія Матвійчука (округ № 184);
- від партії «Молодий Харків» Олену Козачук (округ № 197);
- від «Команди Андрія Балоги» Вʼячеслава Резнікова (округ № 197).
Перед цим ЦВК вже зареєструвала кандидатами у нардепи по округу № 197 висуванця «Свободи» Андрія Іллєнка, Української галицької партії — Богдана Панкевича, «Влади народу» — Антона Подчапка, від «Слуги народу» — Віталія Войцехівського, від «Народовладдя» — Сергія Василенка та від політсили «Нові обличчя» — Наталію Степушенко.
Що стосується 184 округу, то там вже кандидатами у нардепи зареєстровані від партій «Національна платформа» — Катерина Одарченко, «Нові обличчя» — Андрій Помазан та «Народовладдя» — Ігор Токовенко.
- 9 квітня Центральна виборча комісія призначила дату виборів до Верховної Ради у двох мажоритарних округах. 184 округ розташований у Херсонській області, а 197 — у Черкаській. Вибори там проведуть 31 жовтня 2021 року.
- Вибори відбудуться, оскільки нардепи від цих округів були позбавлені мандатів. Наприкінці січня 2021 року президент призначив нардепа від округу № 197 Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації, а нардеп Ігор Колихаєв переміг у другому турі виборів мера Херсона у листопаді 2020 року (округ № 184).