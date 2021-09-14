В Одесі на аукціоні продали винний завод. Ціна лоту сягнула майже чверть мільярда гривень

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Фонд державного майна продав на аукціоні цілісний майновий комплекс «Одесавинпром», що розташований на Французькому бульварі Одеси. Так, переможцем аукціону серед 12-ти компаній стало ТОВ «Каплор 7».

Інформація про це міститься на сайті «Prozorro.Продажі».

Стартова ціна під час аукціону виросла майже у чотири рази — з 65 млн гривень до 234,9 млн гривень.

Після купівлі інвестор зобовʼязаний упродовж трьох років зберегти профіль діяльності підприємства (виробництво виноградних вин) та укласти охоронний договір на будівлю 1895 року, яка належить підприємству.

«Держава отримала справедливу ціну завдяки прозорому аукціону, місцева громада буде впевнена у збереженні історичної пам’ятки, а інвестор - вмотивований розвивати цей потужний актив, який перейде у його власність», — зазначив голова ФДМ Дмитро Сенниченко.

На купленому заводі працює близько 200 осіб, а самі активи підприємства розташовані на пʼяти земельних ділянках загальною площею 2,7 га.

«Одесавинпром» займається виробництвом коньяків і вин під брендами «Французький бульвар» та «Вина Гулієвих».

Бенефіціаром ТОВ «Каплор 7», яка купила завод, вказана одеситка Наталія Голуб.