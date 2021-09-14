В Ізраїлі від коронавірусу помер організатор антивакцинаторських акцій
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Hai Shoulian / Facebook
В Ізраїлі помер від коронавірусу відомий активіст антивакцинаторського руху 57-річний Хай Шяуляй. Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Чоловік помер у понеділок, 13 вересня, у медичному центрі Wolfson у місті Холоне. Організатора антивакцинаторських протестів шпиталізували тиждень тому після підтвердження коронавірусу. Потім його стан швидко погіршився, але все ж, навіть за два дні до своєї смерті, він залишався противником вакцини проти COVID-19 і закликав своїх послідовників «продовжувати боротьбу».
З лікарні Шяуляй опублікував відео, у якому розповів таке: «Я підключений до кисневого апарата, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри — я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задишку». Коронавірус він намагався побороти «з Божою поміччю».
В іншому пості він представив альтернативне пояснення своєї хвороби, стверджуючи, що поліцейські отруїли його, коли арештовували під час акції протесту антивакцинаторів: «Я говорю вам, що це спроба вбити мене, і якщо зі мною щось трапиться — знайте, що це саме так».
Перед цим він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від ковіду під заголовком: «Епідемії немає — вакцина непотрібна і небезпечна».
- Кількість випадків зараження COVID-19 в Ізраїлі продовжує зростати, хоча країна стала першою у світі, де повністю завершили кампанію вакцинації населення. Фахівці повʼязують це з поширенням штаму «Дельта». Крім того, Португалія та Швеція тимчасово заборонили в’їзд ізраїльтянам, навіть тим, які повністю вакциновані чи вже перехворіли.
- Спеціальна комісія МОЗ Ізраїлю дозволила вакцинацію третьою бустерною дозою громадян віком від 40 років. Також фахівці рекомендують утретє вакцинуватися працівникам системи освіти і вагітним.