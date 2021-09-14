Премʼєр Шмигаль: Місія МВФ прибуде в Україну 18 вересня
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
УНІАН
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції заявив, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 18 вересня. За його словами, вона буде завершальною у «підготовці та видачі наступного [другого] траншу».
«18 числа [вересня] підтверджено, що в Україну прибуде місія МВФ. Швидше за все, вона буде онлайн-місією, оскільки зростає захворюваність на коронавірус [...]. Ми виконали всі умови. Усі бенчмаркові показники, які були встановлені в меморандумі з МВФ, Україна виконала. Тому ми очікуємо позитивного завершення цієї місії та очікуємо, що, орієнтовно, кінець листопада або початок грудня — це дата, коли можливий транш МВФ», — сказав премʼєр.
Шмигаль зазначив, що другий транш повинен бути у розмірі $750 мільйонів.
Як передає «Економічна правда», у представництві МВФ в Україні дату візиту поки не підтвердили.
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму Stand-by для України на майже $5 мільярдів із негайним виділенням $2,1 мільярда першого траншу. Розміри другого і третього траншу планувалися по $700 мільйонів, третього — $560 мільйонів, завершального четвертого — $980 мільйонів.
- У червні 2021 року план перегляду був порушений. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми Stand-by завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність більшого прогресу з боку України.
- У червні та липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ, а також низку правок до законів.