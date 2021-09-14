Премʼєр Шмигаль: Місія МВФ прибуде в Україну 18 вересня

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УНІАН

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції заявив, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 18 вересня. За його словами, вона буде завершальною у «підготовці та видачі наступного [другого] траншу».

«18 числа [вересня] підтверджено, що в Україну прибуде місія МВФ. Швидше за все, вона буде онлайн-місією, оскільки зростає захворюваність на коронавірус [...]. Ми виконали всі умови. Усі бенчмаркові показники, які були встановлені в меморандумі з МВФ, Україна виконала. Тому ми очікуємо позитивного завершення цієї місії та очікуємо, що, орієнтовно, кінець листопада або початок грудня — це дата, коли можливий транш МВФ», — сказав премʼєр.

Шмигаль зазначив, що другий транш повинен бути у розмірі $750 мільйонів.

Як передає «Економічна правда», у представництві МВФ в Україні дату візиту поки не підтвердили.