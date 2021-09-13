У Харкові запустять виробництво китайської вакцини CoronaVac

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Jernej Furman / Flickr

Фармацевтична компанія «Лекхім» з 2022 року планує запустити виробництво вакцини проти коронавірусу на своєму підприємстві у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

У Харкові вироблятиметься вакцина CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac Biotech. Підприємство планує вкласти у виробництво приблизно 25 — 30 мільйонів євро.

Цього року група «Лекхім» стала офіційним постачальником вакцини CoronaVac в Україні.