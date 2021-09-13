Масове отруєння дітей у школі Хмельницького сталося через стафілокок у працівників кухні

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Причиною масового отруєння дітей у хмельницькій школі став золотистий стафілокок. Постраждали 92 людини, зокрема учні початкової школи.

Про це повідомляє Хмельницький обласний центр контролю і профілактики хвороб.

Фахівці провели епідеміологічне розслідування та встановили, що діти отруїлися стравами, які приготували у харчоблоці.

Золотистий стафілокок виявили в аналізах чотирьох працівників харчоблоку. Під час приготування їжі інфекція потрапила у страви. Експерти кажуть, що виявили бактерію в паельї, шніцелях та інших стравах.

Школа наразі працює у дистанційному режимі, а роботу харчоблоку зупинили.

Станом на ранок 13 вересня в інфекційній лікарні Хмельницького залишається 15 людей, які отруїлися.