Масове отруєння дітей у школі Хмельницького сталося через стафілокок у працівників кухні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Irwan / Unsplash
Причиною масового отруєння дітей у хмельницькій школі став золотистий стафілокок. Постраждали 92 людини, зокрема учні початкової школи.
Про це повідомляє Хмельницький обласний центр контролю і профілактики хвороб.
Фахівці провели епідеміологічне розслідування та встановили, що діти отруїлися стравами, які приготували у харчоблоці.
Золотистий стафілокок виявили в аналізах чотирьох працівників харчоблоку. Під час приготування їжі інфекція потрапила у страви. Експерти кажуть, що виявили бактерію в паельї, шніцелях та інших стравах.
Школа наразі працює у дистанційному режимі, а роботу харчоблоку зупинили.
Станом на ранок 13 вересня в інфекційній лікарні Хмельницького залишається 15 людей, які отруїлися.
- Інформацію про перші чотири випадки госпіталізації дітей поліцейські отримали 7 вересня, а після цього кількість госпіталізованих дітей і тих, хто лікується вдома, почала різко зростати. Щонайменше 11 людей, зокрема одного дорослого, госпіталізували у стані середньої тяжкості.
- Поліція області уже розслідує порушення санітарних правил і норм за ч. 1 ст. 325 КК.