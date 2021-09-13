Україна вимагатиме екстрадиції росіянина, якого затримали у Празі. Він брав участь у окупації Криму
- Автор:
- Софія Телішевська
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Офіс Генерального прокурора підтвердив намір організувати екстрадицію затриманого в Чехії росіянина, який причетний до окупації Росією українського півострова.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Дванадцятого вересня Генпрокуратурі стало відомо про затримання у Празі громадянина РФ за запитом України. Уже сьогодні, 13 вересня, Офіс генпрокурора підтвердив актуальність запиту про видачу та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні.
Відтак ще у серпні 2020 року прокуратура звернулась до Мінʼюсту Чехії із запитом про видачу громадянина Російської Федерації.
Правоохоронні органи розшукують його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях «Самооборона Криму» та «Северный ветер» (ст. 260 КК України).
Голосіївським районним судом Києва уже обрано запобіжний захід щодо підозрюваного у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у неділю, 12 вересня, в аеропорту Праги (Чехія) був затриманий громадянин Росії Олександр Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України. Франчетті був учасником так званої «Кримської весни», яка закінчилася окупацією півострова Росією.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Після російської окупації Криму на Донбасі розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».