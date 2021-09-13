Україна вимагатиме екстрадиції росіянина, якого затримали у Празі. Він брав участь у окупації Криму

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Офіс Генерального прокурора підтвердив намір організувати екстрадицію затриманого в Чехії росіянина, який причетний до окупації Росією українського півострова.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Дванадцятого вересня Генпрокуратурі стало відомо про затримання у Празі громадянина РФ за запитом України. Уже сьогодні, 13 вересня, Офіс генпрокурора підтвердив актуальність запиту про видачу та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні.

Відтак ще у серпні 2020 року прокуратура звернулась до Мінʼюсту Чехії із запитом про видачу громадянина Російської Федерації.

Правоохоронні органи розшукують його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях «Самооборона Криму» та «Северный ветер» (ст. 260 КК України).

Голосіївським районним судом Києва уже обрано запобіжний захід щодо підозрюваного у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у неділю, 12 вересня, в аеропорту Праги (Чехія) був затриманий громадянин Росії Олександр Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України. Франчетті був учасником так званої «Кримської весни», яка закінчилася окупацією півострова Росією.