СБУ та Мінцифри викрили корупційну схему на закупівлі ноутбуків для вчителів. Збитки оцінили в 300 млн гривень

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Служба безпеки та Міністерство цифрової трансформації викрили корупційну схему на закупівлі ноутбуків для вчителів. Учасники тендерів планували завищити вартість ноутбуків на 30%.

Про це представники відомств розповіли на брифінгу 13 вересня.

За даними СБУ, зловмисники планували на тендерах завищити ціну під час закупівлі ноутбуків для українських вчителів. Потенційні збитки оцінюють у 300 мільйонів гривень.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що його відомство направило всі договори на повторну експертизу. Але тендери на час перевірки не зупинятимуть.

«Я хотів би звернутися до всіх голів профільних департаментів, до всіх інтеграторів, постачальників, до всіх виробників — нікому заносити гроші не потрібно», — зазначив він.

Організатори схеми розповідали, що вони нібито від Міністерства цифрової трансформації. Зловмисники хотіли організувати змову з постачальниками і встановити маржу — різницю між фактичною ціною ноутбука та тією, за якою буде виграно тендер. Різницю планували встановити на рівні 30%. Попередньо, організатори планували поділити між собою регіони — яка компанія в якому регіоні виграє тендер.

«Разом ми провели нараду, на яку запросили учасників ринку, а це близько 30 ІТ-компаній. Ми розвіяли міф, що цю схему кришує Мінцифри, і сказали фірмам відмовитися від злочинних планів, поки не пізно. Ми попередили їх, що відкати неприпустимі, і якщо хтось піде на порушення закону, то реакція буде швидкою та жорсткою», — додав представник СБУ.