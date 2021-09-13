СБУ и Минцифры разоблачили коррупционную схему на закупке ноутбуков для учителей. Убытки оценили в 300 миллионов гривен

Служба безопасности и Министерство цифровой трансформации разоблачили коррупционную схему на закупке ноутбуков для учителей. Участники тендеров планировали завысить стоимость ноутбуков на 30%.

Об этом представители ведомств рассказали на брифинге 13 сентября.

По данным СБУ, злоумышленники планировали на тендерах завысить цену при закупке ноутбуков для украинских учителей. Потенциальные убытки оценивают в 300 миллионов гривен.

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что его ведомство направило все договоры на повторную экспертизу. Но тендеры на время проверки останавливать не будут.

«Я хотел бы обратиться ко всем главам профильных департаментов, ко всем интеграторам, поставщикам, ко всем производителям — никому заносить деньги не нужно», — отметил он.

Организаторы схемы рассказывали, что они якобы от Министерства цифровой трансформации. Злоумышленники хотели организовать заговор с поставщиками и установить маржу — разницу между фактической ценой ноутбука и той, по которой будет выигран тендер. Разницу планировали установить на уровне 30%. Предварительно, организаторы планировали поделить между собой регионы — какая компания в каком регионе выиграет тендер.

«Мы провели совещание, на которое пригласили участников рынка, а это около 30 ИТ-компаний. Мы развеяли миф, что эту схему крышует Минцифры, и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно. Мы предупредили их, что откаты недопустимы, и если кто-то пойдет на нарушение закона, то реакция будет быстрой и жесткой», — добавил представитель СБУ.