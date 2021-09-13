«Укрзалізниця» за пів року зазнала збитків на 1,4 млрд гривень
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Олександр Рудоманов
Компанія «Укрзалізниця» за перше півріччя 2021 року одержала 1,4 мільярда гривень сукупних чистих збитків.
Про це повідомляє «Марлін» з посиланням на звіт про виконання показників фінплану підприємства.
В УЗ заявили, що збитки викликані невиконанням 6% планових вантажних перевезень і 11,3% пасажирських перевезень, зменшенням транзитних перевезень залізної та марганцевої руди через Україну, зменшенням експорту зерна на початку року і перевищенням темпів зростання собівартості над темпами зростання чистого доходу.
При цьому у порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи від вантажоперевезень збільшилися на 564,9 млн грн або 1,8%, а від пасажирських перевезень — на 511,4 млн грн (26,7%).
- Напередодні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради представила звіт, в якому говорилося про втрату третини ресурсів УЗ і неефективній роботі керівництва компанії. РНБО ініціював введення тимчасового керівництва на УЗ через загрозу банкрутства, а 8 вересня Кабінет міністрів схвалив створення Антикризового штабу по відновленню функціонування «Укрзалізниці».
- У вересні повідомлялося, що УЗ заплатить 377,8 млн грн штрафів за несвоєчасну доставку вантажів.