У Єгипті для туристів відкриють два нових міста. Також зʼявилася українськомовна гаряча лінія

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Fynn schmidt / Unsplash

У найближчі кілька місяців влада Єгипту відкриє для туристів два нових міста — Аль-Галяля і Аль-Аламін.

Про це в інтервʼю «Известиям» повідомив голова Мінтуризму Єгипту Халед аль-Анані.

Аль-Галяля добудовують на півночі країни приблизно в 100 км від Каїру ближче до Червоного моря. Аль-Аламін розташовується на узбережжі Середземного моря недалеко від Александрії.

Голова Мінтуризму також заявив, що у влади в планах звʼязати всі туристичні зони та міста Єгипту транспортними шляхами, в тому числі дешевими перельотами, швидкісними дорогами, залізничними коліями.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України повідомило, що в Єгипті для туристів відкрили українськомовну «гарячу лінію».

«Тепер за номером 196-54 в Єгипті можна українською мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку», — заявили у відомстві.