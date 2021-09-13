У Єгипті для туристів відкриють два нових міста. Також зʼявилася українськомовна гаряча лінія
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Fynn schmidt / Unsplash
У найближчі кілька місяців влада Єгипту відкриє для туристів два нових міста — Аль-Галяля і Аль-Аламін.
Про це в інтервʼю «Известиям» повідомив голова Мінтуризму Єгипту Халед аль-Анані.
Аль-Галяля добудовують на півночі країни приблизно в 100 км від Каїру ближче до Червоного моря. Аль-Аламін розташовується на узбережжі Середземного моря недалеко від Александрії.
Голова Мінтуризму також заявив, що у влади в планах звʼязати всі туристичні зони та міста Єгипту транспортними шляхами, в тому числі дешевими перельотами, швидкісними дорогами, залізничними коліями.
Крім цього, Міністерство закордонних справ України повідомило, що в Єгипті для туристів відкрили українськомовну «гарячу лінію».
«Тепер за номером 196-54 в Єгипті можна українською мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку», — заявили у відомстві.
- Раніше міністр туризму і старожитностей Єгипту повідомив, що в музеях країни зʼявляться українські аудіогіди, а українська мова стане обовʼязковою для туристичної галузі Єгипту.
- Для українців Єгипет залишається одним з найпопулярніших туристичних напрямків.